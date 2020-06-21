"Десна" 21 июня принимала "Зарю" в матче 27 тура УПЛ. Команда Виктора Скрипника победила черниговскую команду.

Десна – Заря 1:2

Голы: Фаворов, 90+8 (п) – Кочергин, 6, Михайличенко, 55

Удаление: Чеберко, 90+8 (Зоря)

​К теме Десна – Заря: смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ

В прошлом туре УПЛ "Десна" нанесла разгромное поражение "Александрии". Результативные удары в активе Филиппова, Калитвинцева, Гитченко и Тотовицкого. Успех на стадионе "Ника" позволил "Десне" по дополнительным показателям обойти "Зарю" и подняться в турнирной таблице на третье место.

Команда Виктора Скрипника встречалась с "Динамо". Первыми открыла счет "Заря". Но во втором тайме киевляне благодаря ударам Буяльского, Де Пены и Цыганкова вырвали победу в поединке.

Быстрый гол

Изобретательные болельщики присутствовали на матче. Двое фанатов "Зари" наблюдали за матчем любимой команды с подъемного крана.

​На первых минутах встречи опасно атаковала "Заря". Громов отдал передачу с фланга в центр штрафной, где мяч ожидал Кабаев и в одно касание нанес удар – мяч пролетел мимо ворот.

На 6-й минуте встречи "Заря" забила быстрый гол. Тимчик протащил мяч по флангу и сместился в центр, отдал передачу на Юрченко, тот пяткой скинул на Кочергина, который точно пробил в ворота соперника – 0:1.

Гол Кочергина:

Матч разворачивался при небольшом преимуществе команды Виктора Скрипника. Обе команды старались создавать опасность.

Очень острую атаку создала "Заря". Кабаев в штрафной соперника убрал защитника и сильно пробил низом – голкипер отбил мяч.

Кабаев раз за разом создавал остроту у ворот команды Рябоконя и был одним из самых активных в составе луганчан.

Быструю контратаку "Зари" прервали защитники хозяев. "Десна" ответила опасной атакой, Картушов прострелил на Калитвинцева, удар которого был заблокирован защитниками.

На последних секундах первого тайма настоящая опасность была у ворот "Десны". Михайличенко отдал передачу на Громова, который в падении попал в штангу.

Без шансов для "Десны"

Вторая часть встречи началась активно, но острее были гости.

На 55-й минуте опасный штрафной получила луганская команда. К мячу подошел Михайличенко и мощно пробил низом – Паст не спас команду. Футболисты "Зари" увеличили счет – 0:2.

Гол Михайличенко:

Тотовицкий пробил с 20 метров – Махарадзе легко забрал мяч в руки. Команда из Луганска атаковала острее, все тот же Кабаев нанес удар по владениям Паста – мяч пролетел возле ворот. У хозяев не клеилась игра в атаке.

Голевой момент от Кабаева, футболист протянул мяч из центра поля к площадке хозяев, но защитник заблокировал удар.

На 82-й минуте Будковский ударом через себя создал опасность в штрафной "Зари" – мяч пролетел чуть выше ворот.

Сразу голевая атака от команды Скрипника. Кочергин пробил из-за пределов штрафной, голкипер отбил удар, но первым на мяче был Громов, который пробил голкипера. Арбитр усомнился в чистом взятии ворот и обратился к ВАР. Посоветовавшись с помощниками, судья зафиксировал офсайд и отменил гол "Зари".

Отмененный гол Громова:

В конце матча неприятность произошла с Вернидубом, который вынужденно покинул поле на носилках в машину скорой помощи. Он стал третьим игроком луганчан, который травмировался в этом поединке.

На 90+8 минуте игрок "Десны" нанес удар в ворота Махарадзе, но мяч попал в руку Чеберку – пенальти. За разговоры Чеберко увидел вторую желтую карточку.

Фаворов подошел к 11-метровой отметке и реализовал пенальти – 1:2.

Пенальти Фаворова:

Итоговый счет встречи – 1:2.

Благодаря победе "Заря" вышла на третью строчку и опередила черниговскую "Десну" в турнирной таблице. В их активе 52 очка. Такое же количество пунктов у киевского "Динамо", которое свой матч сыграет завтра с "Колосом".

"Десна" опустилась на четвертое место и осталась с теми же 49 набранными пунктами.

Обзор матча Десна – Заря

Турнирная таблица УПЛ