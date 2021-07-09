Почему Динамо не сыграет в стартовом туре
Чемпион УПЛ сезона 2020/2021 начнет чемпионат позже запланированного календарем срока. Команда Мирчи Луческу проведет свой первый официальный поединок в новом сезоне 31 июля.
Узнайте также Календарь матчей УПЛ: чемпионат стартует 25 июля, Динамо против Шахтера сыграет 2 октября
В первом туре "бело-синие" должны были сыграть против донецкого Олимпика. Встреча была запланирована на 25 июля. Но 8 июля клуб из Донецка снялся с чемпионата страны. Олимпик исчез с футбольной карты Украины. Но президент олимпийцев Владислав Гельзин не включил, что клуб может возродиться.
Игра против другого клуба, который займет место дончан в УПЛ, будет перенесена на другую базовую дату. Вероятно, что Минай досрочно повысится в классе.
Новая дата первого тура для Динамо
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии Трибуне сообщил, что матч первого тура киевского клуба скорее всего будет перенесен: "В календаре есть резервная дата проведения этой встречи – 11 августа".
- Отметим, что поединок за Суперкубок Украины должен был стать матчем-открытием нового сезона. Однако по просьбе Динамо встреча была перенесена на 22 сентября. Именно тогда на НСК "Олимпийский" киевляне сыграют против донецкого Шахтера. Кубковое противостояния состоится между восьмым и девятым туром УПЛ.