Почему Динамо не сыграет в стартовом туре

Чемпион УПЛ сезона 2020/2021 начнет чемпионат позже запланированного календарем срока. Команда Мирчи Луческу проведет свой первый официальный поединок в новом сезоне 31 июля.

Узнайте также Календарь матчей УПЛ: чемпионат стартует 25 июля, Динамо против Шахтера сыграет 2 октября

В первом туре "бело-синие" должны были сыграть против донецкого Олимпика. Встреча была запланирована на 25 июля. Но 8 июля клуб из Донецка снялся с чемпионата страны. Олимпик исчез с футбольной карты Украины. Но президент олимпийцев Владислав Гельзин не включил, что клуб может возродиться.

Игра против другого клуба, который займет место дончан в УПЛ, будет перенесена на другую базовую дату. Вероятно, что Минай досрочно повысится в классе.

Обратите внимание! Новый сезон динамовцы начнут со второго тура, где их будет ждать дебютант УПЛ ровенский Верес. Динамо сыграет против сенсации Первой лиги, которую помог создать наставник Юрий Вирт. Матч состоится 31 июля.

Новая дата первого тура для Динамо

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии Трибуне сообщил, что матч первого тура киевского клуба скорее всего будет перенесен: "В календаре есть резервная дата проведения этой встречи – 11 августа".