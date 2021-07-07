Также Барков отметил, что уже 8 июля объявят, что Минай возвращается в элиту и заменит он как раз донецкий клуб.
К слову Клуб УПЛ на 99 процентов прекратит существование, – журналист
"Завтра Минай окончательно вернут в УПЛ. Олимпик – все. В клубе начинают отдавать документы персоналу и футболистам, которые остались на контракте", – написал Барков.
Скандал с Олимпиком
- 6 марта 2021 года в Киеве на стадионе "Динамо" состоялся поединок чемпионата Украины Олимпик – Шахтер.
- Матч затмил скандал с отмененным голом Олимпика в первом тайме. Арбитр встречи Юрий Иванов принял довольно сомнительное решение и отменил гол Олимпика, воспользовавшись системой VAR.
- После игры Владислав Гельзин ворвался на послематчевый комментарий тренера Юрия Калитвинцева. В прямом эфире президент Олимпика нецензурно высказался о работе арбитра и руководителя Комитета арбитров Лучано Луче.
- В итоге Олимпику запретили играть на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Также клуб оштрафовали на 500 тысяч гривен.