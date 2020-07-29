Экс-игрок "Динамо" Горан Попов прилетел в Киев для разговора с Луческу
Мирча Луческу активно обдумывает, какими футболистами можно усилить состав киевского "Динамо". Для этого он пригласил бывшего игрока клуба Горана Попова, который сейчас работает футбольным агентом.
О прибытии Попова в столицу Украины сообщает Meta-ratings.
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Помощь экс-динамовца
Попов проведет беседу с новым наставником киевлян о возможных трансферах.
Сейчас Попов занимается активной агентской деятельностью, поэтому, вполне вероятно, что Луческу и Попов обсудят возможных кандидатов для первой команды "Динамо", а также могут договориться о сотрудничестве, которое плавно перейдет в официальное предложение македонскому агенту о работе в клубе.
Ранее экс-защитник "Динамо" стал одним из сотрудников агентской компании More than sport.
За свою карьеру игрока Горан Попов сыграл в 308 матчах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. В чемпионате Украины в составе «Динамо» защитник выходил на поле 32 раза.
Карьера Попова в "Динамо"
- В начале июня 2010 года македонец подписал 5-летний контракт с киевлянами. Сумма контракта составила около 3 миллионов евро.
- В новой команде быстро стал основным левым защитником в течение двух сезонов, пока летом 2012 года киевляне не купили Тайе Тайво, который выиграл конкуренцию за позицию у македонца.
- Поэтому Попову для практики понадобилось искать новые варианты продолжения карьеры. В августе 2012 года Попов был отдан в аренду в английский "Сток Сити", но трансфер неожиданно сорвался из-за проблем с рабочей визой. В результате Горан перешел в другой английский клуб "Вест Бромвич", где играл год на правах аренды.
- В сентября 2014 года официальный сайт македонского "Вардара" официально объявил, что Горан Попов перешел в клуб из Скопье на правах свободного агента, разорвав контракт с киевским клубом.