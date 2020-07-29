Мирча Луческу активно обдумывает, какими футболистами можно усилить состав киевского "Динамо". Для этого он пригласил бывшего игрока клуба Горана Попова, который сейчас работает футбольным агентом.

О прибытии Попова в столицу Украины сообщает Meta-ratings.

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Помощь экс-динамовца

Попов проведет беседу с новым наставником киевлян о возможных трансферах.

Сейчас Попов занимается активной агентской деятельностью, поэтому, вполне вероятно, что Луческу и Попов обсудят возможных кандидатов для первой команды "Динамо", а также могут договориться о сотрудничестве, которое плавно перейдет в официальное предложение македонскому агенту о работе в клубе.

Ранее экс-защитник "Динамо" стал одним из сотрудников агентской компании More than sport.

За свою карьеру игрока Горан Попов сыграл в 308 матчах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. В чемпионате Украины в составе «Динамо» защитник выходил на поле 32 раза.

Карьера Попова в "Динамо"