Глава МОК своими глазами увидел последствия "русского мира"

Президент МОК Томас Бах впервые прибыл в Киев по железной дороге. Он встретился с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом и руководителем НОК Сергеем Бубкой.

До речі МОК виділить новий пакет підтримки для наших олімпійців: Зеленський зустрівся з Томасом Бахом

Бах посетил одну из тренировочных баз украинских спортсменов, разрушенный российскими ракетами спорткомплекс "Авангард" и получил в подарок шарфы от юных питомцев "Локомотива".

Бах прибыл в Киев / Фото "Укрзализныця"

Благодарю президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за визит – это важный сигнал для всего спортивного движения. Мы очень ценим помощь МОК нашему спорту, а также поддержку украинского народа в нашей борьбе за победу,

– написал Вадим Гутцайт в фейсбуке.

Оккупанты разрушили спорткомплекс "Авангард" в Киеве / Фото с фейсбука Гутцайта

Гутцайт и Бубка встретились с главой МОК / Фото из фейсбука Гутцайта

Визит Баха в Киев: что известно

Томас Бах встретился с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить пути поддержки украинских спортсменов.

Кроме того, глава государства обратил внимание на инициативу провести специальную донорскую конференцию под эгидой Международного олимпийского комитета с целью восстановления спортивной инфраструктуры в Украине.

К слову, уже традиционно, после встречи Владимир Зеленский дал пресс-конференцию совместно с гостем, главой МОК Томасом Бахом.

Глава МОК заверил, что санкции в отношении россиян и белорусов не собираются смягчать.

Кстати говоря. Международный олимпийский комитет выдвинул рекомендации по отстранению россиян и белорусов от соревнований в первые дни полномасштабного вторжения России.