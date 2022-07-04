Глава МОК своими глазами увидел последствия "русского мира"
Президент МОК Томас Бах впервые прибыл в Киев по железной дороге. Он встретился с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом и руководителем НОК Сергеем Бубкой.
До речі МОК виділить новий пакет підтримки для наших олімпійців: Зеленський зустрівся з Томасом Бахом
Бах посетил одну из тренировочных баз украинских спортсменов, разрушенный российскими ракетами спорткомплекс "Авангард" и получил в подарок шарфы от юных питомцев "Локомотива".
Бах прибыл в Киев / Фото "Укрзализныця"
Благодарю президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за визит – это важный сигнал для всего спортивного движения. Мы очень ценим помощь МОК нашему спорту, а также поддержку украинского народа в нашей борьбе за победу,
– написал Вадим Гутцайт в фейсбуке.
Оккупанты разрушили спорткомплекс "Авангард" в Киеве / Фото с фейсбука Гутцайта
Гутцайт и Бубка встретились с главой МОК / Фото из фейсбука Гутцайта
Визит Баха в Киев: что известно
- Томас Бах встретился с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить пути поддержки украинских спортсменов.
- Кроме того, глава государства обратил внимание на инициативу провести специальную донорскую конференцию под эгидой Международного олимпийского комитета с целью восстановления спортивной инфраструктуры в Украине.
- К слову, уже традиционно, после встречи Владимир Зеленский дал пресс-конференцию совместно с гостем, главой МОК Томасом Бахом.
- Глава МОК заверил, что санкции в отношении россиян и белорусов не собираются смягчать.