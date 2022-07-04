Очільник МОК на власні очі побачив наслідки "русского міра"

Президент МОК Томас Бах вперше прибув до Києва залізницею. Він зустрівся з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом та очільником НОК Сергієм Бубкою.

До речі МОК виділить новий пакет підтримки для наших олімпійців: Зеленський зустрівся з Томасом Бахом

Бах відвідав одну з тренувальних баз українських спортсменів, зруйнований російськими ракетами спорткомплекс "Авангард" та отримав у подарунок шалики від юних вихованців "Локомотива".

Бах прибув до Києва / Фото "Укрзалізниця"

Дякую президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху за візит – це важливий сигнал для всього спортивного руху. Ми дуже цінуємо допомогу МОК нашому спорту, а також підтримку українського народу у нашій боротьбі за перемогу,

– написав Вадим Гутцайт у фейсбуці.

Окупанти зруйнували спорткомплекс "Авангард" у Києві / Фото з фейсбуку Гутцайта

Гутцайт та Бубка зустрілися з очільником МОК / Фото з фейсбуку Гутцайта

Візит Баха до Києва: що відомо

Томас бах зустрівся з Володимиром Зеленським, щоб обговорити шляхи підтримки українських спортсменів.

Крім того, очільник нашої держави звернув увагу на ініціативу провести спеціальну донорську конференцію під егідою Міжнародного олімпійського комітету з метою відновлення спортивної інфраструктури в Україні.

До слова, вже традиційно, після зустрічі Володимир Зеленський дав пресконференцію спільно з гостем, очільником МОК Томасом Бахом.

Очільник МОК запевнив, що санкції щодо росіян та білорусів не збираються пом'якшувати.

До речі. Міжнародний олімпійський комітет висунув рекомендації щодо відсторонення росіян та білорусів від змагань у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.