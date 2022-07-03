Дело в том, что широкомасштабная война России против нашего государства стала поистине огромным ударом для украинского спорта. Международный олимпийский комитет (МОК), в частности, принял решение выделить новый пакет поддержки для украинских олимпийцев.

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Встреча Владимира Зеленского с Томасом Бахом

Президент Украины подчеркнул, что более 100 тысяч украинских спортсменов в результате боевых действий сейчас не имеют никакой возможности тренироваться. Российские оккупанты уничтожили сотни спортивных объектов на территории нашего государства.

Поэтому Владимир Зеленский поблагодарил президента МОК Томаса Баха за решение выделить новый пакет помощи, направленный на поддержку украинских олимпийских спортсменов.

Кто такой Томас Бах Немецкий фехтовальщик, олимпийский чемпион, чемпион мира, президент Международного олимпийского комитета. Олимпийскую золотую медаль по фехтованию завоевал на летних играх 1976 года в Монреале. Был избран на должность главы МОК на 125-й сессии комитета, состоявшейся 8 августа 2013 года.



Источник: Немецкий фехтовальщик, олимпийский чемпион, чемпион мира, президент Международного олимпийского комитета. Олимпийскую золотую медаль по фехтованию завоевал на летних играх 1976 года в Монреале. Был избран на должность главы МОК на 125-й сессии комитета, состоявшейся 8 августа 2013 года.Источник: Wikipedia

Кроме того, глава государства обратил внимание на инициативу провести специальную донорскую конференцию под эгидой Международного олимпийского комитета с целью восстановления спортивной инфраструктуры в Украине.

К слову, уже традиционно, после встречи Владимир Зеленский дал пресс-конференцию совместно с гостем, главой МОК Томасом Бахом.

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