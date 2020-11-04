В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" был разгромлен гладбахской "Боруссией" (0:6) в Киеве. Это самое большое домашнее поражение донецкой команды в истории еврокубков.

Реакция немецких СМИ на такой неожиданный результат была резкой. "Гладбах захватил Донецк!" – гласит заголовок отчета издания Bild.

Как это было "Шахтер" пропустил 6 голов и проиграл "Боруссии" М в Лиге чемпионов: видео

"Гладбах, это был высший класс! "Боруссия" провела грандиозный матч в Лиге чемпионов с донецким "Шахтером", выиграв со счетом 6:0 у чемпионов Украины, которым на внутренней арене нет равных с 2017 года. "Боруссия" захватила Донецк!

Многие после жеребьевки предусматривали "Гладбаху" плохой конец, когда они оказались в одной группе с европейскими супертяжами, мадридским "Реалом" и миланским "Интером", а также украинцами, которые могут похвастаться большим опытом выступлений на международной арене. Но после двух ничьих 2:2 с "Интером" и "Реалом", "Боруссия" также показала впечатляющую игру в Киеве.

Этого достаточно, чтобы окончательно победить донецкое проклятие немцев: в одиннадцати играх с "Шахтером" только "Дортмунд" выиграл квалификацию Лиги чемпионов 2001 года. В других случаях немецкие команды никогда не уходили с украинского поля победителями.

До тех пор, пока Гладбах не проехался по украинцам..." – резюмирует Bild.

"Шахтер" больно проиграл "Боруссии" М

Донецкий "Шахтер" потерпел первое поражение в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. "Горняки" в Киеве на НСК "Олимпийский" были биты немецкой "Боруссией" Менхенгладбах с неприличным счетом 6:0.

Старт поединка оказался сложным для дончан, ведь немцы вышли вперед уже на 8-й минуте благодаря голу Плеа. Через 9 минут гости удвоили преимущество после автогола Бондаря.

К концу тайма Плеа оформил дубль, а Бенсебаини увеличил преимущество "Боруссии" до четырех голов.

Во втором тайме "Боруссия" забила еще два гола. Сначала отличился Штиндль, а затем хет-трик оформил Плеа.