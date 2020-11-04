У матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" був розгромлений гладбахською "Боруссією" (0:6) у Києві. Це найбільша домашня поразка донецької команди в історії єврокубків.

Реакція німецьких ЗМІ на такий несподіваний результат була різкою. "Гладбах захопив Донецьк!" – говорить заголовок звіту видання Bild.

Як це було "Шахтар" пропустив 6 голів і програв "Боруссії" М у Лізі чемпіонів: відео

"Гладбах, це був вищий клас! "Боруссія" провела грандіозний матч в Лізі чемпіонів з донецьким "Шахтарем", вигравши з рахунком 6:0 у чемпіонів України, яким на внутрішній арені немає рівних з 2017 року. "Боруссія" захопила Донецьк!

Багато хто після жеребкування передбачали "Гладбаху" поганий кінець, коли вони опинилися в одній групі з європейськими суперваговиками, мадридським "Реалом" і міланським "Інтером", а також українцями, які можуть похвалитися великим досвідом виступів на міжнародній арені. Але після двох нічиїх 2:2 з "Інтером" і "Реалом", "Боруссія" також показала вражаючу гру в Києві.

Цього достатньо, щоб остаточно перемогти донецьке прокляття для німців: у одинадцяти іграх з "Шахтарем" тільки "Дортмунд" виграв кваліфікацію Ліги чемпіонів 2001 року. В інших випадках німецькі команди ніколи не йшли з українського поля переможцями.

До тих пір, поки Гладбах не проїхався по українцях..." – резюмує Bild.

"Шахтар" боляче програв "Боруссії" М

Донецький "Шахтар" зазнав першої поразки у рамках групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. "Гірники" у Києві на НСК "Олімпійський" були биті німецькою "Боруссією" Менхенгладбах з непристойним рахунком 6:0.

Старт поєдинку виявився складним для донеччан, адже німці вийшли вперед вже на 8-й хвилині завдяки голу Плеа. Через 9 хвилин гості подвоїли перевагу після автоголу Бондаря.

До завершення тайму Плеа оформив дубль, а Бенсебаїні збільшив перевагу "Боруссії" до чотирьох голів.

У другому таймі "Боруссія" забила ще два голи. Спершу відзначився Штіндль, а згодом хет-трик оформив Плеа.