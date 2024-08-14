Сообщают, что Ливерпуль договорился с Валенсию о переходе грузинского голкипера Гиорги Мамардашвили. Скорее всего, "мерсисайдцы" готовят замену для бразильца Алисона Беккера.

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Детали перехода Мамардашвили в Ливерпуль

Была информация о том, что Ливерпуль предложил Валенсии за голкипера сборной Грузии больше, чем 30 миллионов евро. "Мерсисайдцы" планируют сразу отправить Гиорги в аренду, но еще не определились в какую команду.

Действующий контракт грузина с Валенсией действителен до 2027 года. В составе "летучих мышей" Мамардашвили выступает с 2021 года. В прошлом сезоне грузинский страж ворот пропустил 41 мяч в 37 матчах, а в 13 играх отыграл на ноль.

На Евро-2024 Гиорги стал героем сборной Грузии, голкипер сохранил ворота нетронутыми и помог команде в последнем туре группового этапа одолеть сборную Португалии и выйти в 1/8 финала турнира.

В 1/8 финала чемпионата Европы в Германии сборная Грузии уступила и будущим триумфаторам турнира – Испании. Напомним, что осенью 2024 года в Лиге наций в квартерти дивизиона B грузины сыграют со сборной Украины.