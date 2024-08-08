Украинские футболисты пользуются спросом на трансферном рынке летом 2024 года. К примеру, форварды сборной Украины Артем Довбик и Роман Яремчук перебрались в Рому и Олимпиакос соответственно.

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Украинец в Турции

Также после выступления на Олимпийских играх новую команду нашел себе Арсений Батагов. Турецкие СМИ сообщают, что 22-летний центральный защитник стал игроком местного Трабзонспора.

По данным разных источников, трансфер Арсения принес луганской Заре около 2,5 миллиона евро. В свою очередь Transfermarkt пишет о сумме 1,8 миллиона. Контракт Батагова с турками действует до лета 2028 года.

Стоит знать. В сезоне 2023-2024 Трабзонспор вышел в финал Кубка Турции и занял третье место в Суперлиге. Команда получила путевку в Лигу Европы, где уже успела выбить словацкий Ружомберок. Следующим оппонентом турок станет австрийский Рапид.

Арсений засветился в Днепре-1, за который выступал с 2019 по 2022 годы. Летом 2022-го защитник перебрался в луганскую Зарю в статусе свободного агента.

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За два сезона в составе "бело-черных" Батагов сыграл 63 матча, забив три гола. Вместе с Зарей Батагов играл в Лиге конференций. Также на счету Арсения 30 матчей за молодежную сборную Украины.