Перед началом официальной части церемонии награждения некоторые игроки сборной Испании выкрикивали политический лозунг, заявив, что Гибралтар – это Испания. В ответ на заявление испанских футболистов федерация футбола Гибралтара подала жалобу в УЕФА.

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Решение от УЕФА относительно инцидента

В УЕФА было принято решение дисквалифицировать на один матч двух игроков сборной Испании, а именно полузащитника Манчестер Сити – Родри и нападающего Альваро Морату, который недавно перешел в Милан.

В заявлении УЕФА говорится о том, что игроки "Фурия Роха" нарушили ряд правил. Футболисты не придерживались общих принципов поведения, нарушили основные правила достойного поведения.

Мората и Родри использовали спортивное мероприятие для заявлений неспортивного характера и дискредитировали футбол как вид спорта и УЕФА в частности.

Получается из этого футболисты не будут участвовать в первом матче сборной Испании против Сербии в Лиге наций, которая состоится осенью 2024 года.