Повідомляють, що Ліверпуль домовився з Валенсію про перехід грузинського голкіпера Гіоргі Мамардашвілі. Скоріш за все, мерсисайдці готують заміну для бразильця Алісона Беккера.

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Деталі переходу Мамардашвілі в Ліверпуль

Була інформація про те, що Ліверпуль запропонував Валенсії за голкіпера збірної Грузії більше, ніж 30 мільйонів євро. Мерсисайдці планують одразу відправити Гіоргі в оренду, але ще не визначились в яку команду.

Чинний контракт грузина з Валенсією дійсний до 2027 року. У складі "кажанів" Мамардашвілі виступає з 2021 року. У минулому сезоні грузинський вартовий воріт пропустив 41 м'яч у 37 матчах, а в 13 іграх відіграв на нуль.

На Євро-2024 Гіоргі став героєм збірної Грузії, голкіпер зберіг ворота недоторканими та допоміг команді в останньому турі групового етапу здолати збірну Португалії та вийти у 1/8 фіналу турніру.

В 1/8 фіналу чемпіоната Європи у Німеччині збірна Грузії поступилась і майбутнім тріумфаторам турніру – Іспанії. Нагадаємо, що восени 2024 року в Лізі націй у квартерті дивізіону B грузини зіграють зі збірною України.