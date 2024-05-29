Украинская гимнастка, которую из-за скандала с Польшей исключили из сборной, завершила карьеру

Титулованная украинская спортсменка Влада Никольченко неожиданно объявила о завершении карьеры. В прошлом году гимнастка сделала скандальное заявление в отношении Польши.

О своем решении 21-летняя спортсменка сообщила в инстаграме. Детали такого непростого шага Никольченко пообещала рассказать позже.

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Неожиданное заявление Никольченко

Влада отметила, что ее решение не связано с изменениями в личной жизни.

"Закрываю двери и уверенно лечу вперед, навстречу новому.

Я официально завершаю свою спортивную карьеру гимнастки, этот пост для того, чтобы не было сплетен, что я забеременела, или вышла замуж, а вообще меня парень бросил, да и шейх в Дубае ждет.

Нет-нет и еще раз нет. К сожалению, иногда бывает много несправедливости в нашей жизни, я с ними сталкиваюсь по жизни, как и все мы, но после одной я решила, что хватит и это станет точкой", – написала Никольченко.

Призер чемпионата мира и Европы попросила своих поклонников набраться терпения. Через несколько дней она сообщит, что побудило ее завершить карьеру.

Никольченко ушла из гимнастики / фото из инстаграма спортсменки

Что известно о Владе Никольченко