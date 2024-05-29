Про своє рішення 21-річна спортсменка повідомила в інстаграмі. Деталі такого непростого кроку Нікольченко пообіцяла розповісти згодом.

Читайте також Донька кіборга взяла участь у старті естафети олімпійського вогню: історичне відео

Несподівана заява Нікольченко

Влада зазначила, що її рішення не пов'язане зі змінами в особистому житті.

"Закриваю двері та впевнено лечу вперед, назустріч новому.

Я офіційно завершую свою спортивну карʼєру гімнастки, цей пост для того, щоб не було пліток, що я завагітніла, або вийшла заміж, а взагалі мене хлопець кинув, та й шейх в Дубаї чекає.

Ні-ні і ще раз ні. На жаль, іноді буває багато несправедливості в нашому житті, я з ними стикаюсь по життю, як і всі ми, але після однієї я вирішила, що досить і це стане крапкою", – написала Нікольченко.

Призерка чемпіонату світу та Європи попросила своїх шанувальників набратися терпіння. Через кілька днів вона повідомить, що спонукало її завершити кар'єру.

Нікольченко пішла з гімнастики / фото з інстаграму спортсменки

Що відомо про Владу Нікольченко