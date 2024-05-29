О своем решении 21-летняя спортсменка сообщила в инстаграме. Детали такого непростого шага Никольченко пообещала рассказать позже.
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Неожиданное заявление Никольченко
Влада отметила, что ее решение не связано с изменениями в личной жизни.
"Закрываю двери и уверенно лечу вперед, навстречу новому.
Я официально завершаю свою спортивную карьеру гимнастки, этот пост для того, чтобы не было сплетен, что я забеременела, или вышла замуж, а вообще меня парень бросил, да и шейх в Дубае ждет.
Нет-нет и еще раз нет. К сожалению, иногда бывает много несправедливости в нашей жизни, я с ними сталкиваюсь по жизни, как и все мы, но после одной я решила, что хватит и это станет точкой", – написала Никольченко.
Призер чемпионата мира и Европы попросила своих поклонников набраться терпения. Через несколько дней она сообщит, что побудило ее завершить карьеру.
Никольченко ушла из гимнастики / фото из инстаграма спортсменки
Что известно о Владе Никольченко
- Гимнастка родилась в Харькове. Начиная с 2018 года была лидером сборной Украины.
- В ее активе бронзовые медали ЧМ-2019 и ЧЕ-2019. Была победительницей финала Гран-при 2018 и двухразовой обладательницей Кубка мира в упражнении с булавами.
- В прошлом году гимнастка стала фигуранткой международного скандала. На эмоциях она высказалась о ненависти к Польше и полякам.
- Впоследствии она извинилась за свои слова. Однако это ее не спасло от исключения из состава сборной Украины.
- В марте 2024 года Никольченко вернулась в сборную и даже выступила на Кубке мира в Афинах.