Милая китаянка Чжоу Яцинь покорила сердца болельщиков благодаря искренней реакции во время церемонии награждения. Серебряный призер Олимпиады-2024 по спортивной гимнастике моментально стала звездой соцсетей и героиней мемов.

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Олимпийская призерка помогает родителям в ресторане

После возвращения домой китайская гимнастка снова взбудоражила интернет. В соцсети попало видео, на котором Чжоу Яцинь в олимпийской форме работает официанткой в семейном ресторане.

Спортсменка несмотря на свой звездный статус помогает родителям, заслужив еще больше восхищения и уважения от своих поклонников. Видео быстро стало вирусным и живо обсуждается.

Призер Олимпиады работает в семейном ресторане: смотрите видео

В комментариях болельщики выразили свое восхищение гимнасткой: "Это невероятно, она такая скромная", "Она замечательная гимнастка, а также дочь и человек", "Она покоряет наши сердца на подиуме и вне его".

Напомним, в финале упражнений на бревне на Олимпийских играх в Париже первое и третье место заняли итальянки Алисе Д'Амато и Манила Эспозито. Серебряная медаль досталась китаянке Чжоу Яцинь. Семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз из США заняла лишь 5 место.