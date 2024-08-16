Австралийская пловчиха Ариарна Титмус осталась недовольна условиями проживания в олимпийской деревне. Участников Игр не обеспечили элементарными вещами.

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Еще один камень в сторону организаторов Олимпиады

Четырехкратная олимпийская чемпионка пожаловалась на отсутствие комфорта и туалетных аксессуаров. Обслуживающий персонал поселка не следил за чистотой комнат.

Нам поменяли простыни после первой ночи, а потом их не меняли все остальное время, пока мы там были, поэтому мы жили в грязи. Нам приходилось врать, что мы соседи по комнате, чтобы получить дополнительные рулоны туалетной бумаги. У тебя заканчивалась туалетная бумага, и тебе давали один рулон на четыре дня на весь номер,

– рассказала Титмус.

Отметим, что, несмотря на "спартанские" условия проживания, австралийская пловчиха завоевала четыре медали на Олимпийских играх: две золотые и две серебряные. На предыдущей Олимпиаде в Токио Титмус тоже завоевала четыре награды, но одна из медалей была бронзовой.

Ранее олимпийский чемпион Адам Пити из Великобритании раскритиковал качество пищевых продуктов на Играх в Париже. По словам спортсмена, в рыбе находили червей.