По итогу финала по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне золотая медаль досталась итальянке Алисе Д'Амато, "бронза" ее соотечественнице Маниле Эспозито, а "серебро" – китаянке Чжоу Яцинь. Тройка гимнасток приняли участие в церемонии награждения Олимпийских игр, пишет 24 Канал.

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Самое милое видео Олимпиады-2024

Позируя перед камерами итальянки по традиции укусили свои медали. Китаянка искренне удивилась поведению гимнасток и быстро повторила их действия. Со стороны могло показаться словно она впервые увидела, что нужно кусать медали.

Непосредственная реакция Чжоу понравилась пользователям соцсетей. Видео с участием китаянки набрали миллионы просмотров.

Видео реакции Чжоу Яцинь

Более того, милая китаянка стала героиней комикса, в котором изображена забавная реакция Чжоу Яцинь.

Комиксы с участием китайской гимнастки / фото из соцсети Х

Отметим, что Чжоу Яцинь впервые в своей карьере стала медалисткой Олимпийских игр. на чемпионате мира 2023 года гимнастка также получила серебряную медаль.