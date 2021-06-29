Перед матчем появилась информация, что на матче в Глазго ожидается около 500 украинских болельщиков.

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Преимущественно болельщики – это украинцы, живущие в Великобритании. Ведь для въезда государство обязало болельщиков отбыть 5-дневный карантин.

Впрочем, даже при таких ограничениях фанаты смогли устроить довольно красивую атмосферу для игроков сборной и помочь им настроиться на первый в нашей истории матч в плей-офф Евро.

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К слову, подобные перформансы стали уже традицией для украинской сборной, особенно в Бухаресте, который стал родным для украинской сборной на два матча – против Северной Македонии и Австрии.

Перед последней игрой в групповом этапе украинцы даже научили песням австрийских болельщиков. Среди них мировой хит "Путин ху*ло" и "Кто не скачет, тот москаль".