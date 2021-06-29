Перед матчем з'явилася інформація, що на матчі в Глазго очікується близько 500 українських уболівальників.

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Переважно вболівальники – це українці, які живуть у Великій Британії. Адже для в'їзду держава зобов'язала вболівальників відбути 5-денний карантин.

Втім, навіть за таких обмежень фанати змогли влаштувати доволі красиву атмосферу для гравців збірної та допомогти їм налаштуватися на перший в нашій історії матч у плей-офф Євро.

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До слова, схожі перформанси стали вже традицією для української збірної, особливо в Бухаресті, який став рідним для української збірної на два матчі – проти Північної Македонії та Австрії.

Перед останньою грою в груповому етапі українці навіть навчили пісень австрійських уболівальників. Серед них світовий хіт "Путін ху*ло" та "Хто не скаче, той москаль".