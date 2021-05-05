Леманна уволили из-за расистской шутки

51-летнего Леманна уволили из должности одного из директоров берлинской Герты. Причиной отставки чемпиона Англии, Италии и Германии стала шутка над бывшим игроком Гамбурга и Шальке Деннисом Аого.

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Экс-игрока сборной Германии Аого взяли на роль эксперта в студию Sky Germany во время полуфинального матча Лиги чемпионов между Манчестер Сити и ПСЖ.

Бывший вратарь лондонского Арсенала решил "поздравить" 34-летнего Аого и использовал расистскую шутку, которой не впечатлил Денниса.

Деннис – черный, которого взяли по квоте?,

– говорится в сообщении Леманна, которое адресовано Аого.

Бывший защитник Фрайбурга и Ганновера не оценил шутку и опубликовал переписку с Леманном.

Ты серьезно, Йенс Леманн? Предполагаю, это сообщение было предназначено не для меня,

– написал Аого.

Леманн извинился у Аого за шутку. Бывший голкипер отметил, что Аого достаточно квалифицирован для того, чтобы получать приглашение в студию.

"Личное сообщение Деннису Аого создало впечатление, за которое я извинился перед ним в разговоре. Как бывший игрок сборной, Аого обладает достаточными званиями, является довольно известным и повышает рейтинги Sky", – отметил Леманн.

Леманн и Аого не пересекались в сборной Германии. Йенс завершил карьеру в национальной команде в 2008 году. Зато Аого впервые получил вызов в сборную от Йоахима Лева в 2010 году.