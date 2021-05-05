Леманна уволили из-за расистской шутки
51-летнего Леманна уволили из должности одного из директоров берлинской Герты. Причиной отставки чемпиона Англии, Италии и Германии стала шутка над бывшим игроком Гамбурга и Шальке Деннисом Аого.
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Экс-игрока сборной Германии Аого взяли на роль эксперта в студию Sky Germany во время полуфинального матча Лиги чемпионов между Манчестер Сити и ПСЖ.
Бывший вратарь лондонского Арсенала решил "поздравить" 34-летнего Аого и использовал расистскую шутку, которой не впечатлил Денниса.
Деннис – черный, которого взяли по квоте?,
– говорится в сообщении Леманна, которое адресовано Аого.
Бывший защитник Фрайбурга и Ганновера не оценил шутку и опубликовал переписку с Леманном.
Ты серьезно, Йенс Леманн? Предполагаю, это сообщение было предназначено не для меня,
– написал Аого.
Леманн извинился у Аого за шутку. Бывший голкипер отметил, что Аого достаточно квалифицирован для того, чтобы получать приглашение в студию.
"Личное сообщение Деннису Аого создало впечатление, за которое я извинился перед ним в разговоре. Как бывший игрок сборной, Аого обладает достаточными званиями, является довольно известным и повышает рейтинги Sky", – отметил Леманн.