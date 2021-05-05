Леманна звільнили через расистський жарт

51-річного Леманна звільнили з посади одного із директорів берлінської Герти. Причиною відставки чемпіона Англії, Італії та Німеччини став жарт над колишнім гравцем Гамбурга та Шальке Деннісом Аого.

До речі Герта звільнила тренера за слова про ЛГБТ та мігрантів

Ексгравця збірної Німеччини Аого взяли на роль експерта у студію Sky Germany під час півфінального матчу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та ПСЖ.

Колишній воротар лондонського Арсеналу вирішив "привітати" 34-річного Аого та використав расистський жарт, який не вразив Денніса.

Денніс – чорний, якого взяли по квоті?,

– йдеться у повідомленні Леманн, яке адресоване Аого.

Колишній захисник Фрайбурга та Ганновера не оцінив жарт та опублікував листування з Леманном.

Ти серйозно, Єнсе Леманне? Припускаю, це повідомлення було призначене не для мене,

– написав Аого.

Леманн перепросив в Аого за жарт. Колишній голкіпер наголосив, що Аого достатньо кваліфікований для того, щоб отримувати запрошення у студію.

"Особисте повідомлення Деннісу Аого створило враження, за яке я вибачився перед ним у розмові. Як колишній гравець збірної, Аого володіє достатніми званнями, є досить відомим та підвищує рейтинги Sky", – зазначив Леманн.

Леманн та Аого не перетиналися у збірній Німеччини. Єнс завершив кар'єру в національній команді у 2008 році. Натомість Аого уперше отримав виклик у збірну від Йоахіма Льова у 2010 році.