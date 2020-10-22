Футболист "Шахтера" Тете, который забил мяч и отдал результативную передачу в выездном матче с мадридским "Реалом" (3:2), претендует на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов.

По завершению матчей первого тура Лиги чемпионов пресс-служба УЕФА объявила номинантов на почетное звание.

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Кроме Тете, в списке претендентов еще три футболиста – форвард Альваро Мората, который оформил дубль за "Ювентус" в ворота киевского "Динамо" (2:0), полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, который забил два мяча в ворота мадридского "Атлетико" (4:0), а также защитник "СБ Лейпциг" Анхелиньо, оформивший дубль в ворота "Истанбул ББ" (2:0).

Who is your #UCL Player of the Week?



️ Morata

️ Angeliño

️ Tetê

️ Coman#UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020

Ранее Тете был назван лучшим игроком суперматча "Реал" – "Шахтер". Вторым по оценкам аналитиков у дончан стал Манор Соломон, третьим – Виктор Корниенко.