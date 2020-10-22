Футболіст "Шахтаря" Тете, який забив м'яч і віддав результативну передачу у виїзному матчі з мадридським "Реалом" (3:2), претендує не звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів.

По завершенню матчів першого туру Ліги чемпіонів пресслужба УЄФА оголосила номінантів на почесне звання.

Як це було: "Шахтар" сенсаційно переміг на виїзді "Реал", забивши три голи: відео

Крім Тете, в списку претендентів ще три футболісти – форвард Альваро Мората, який оформив дубль за "Ювентус" у ворота київського "Динамо" (2:0); півзахисник "Баварії" Кінгслі Коман, який забив два м'ячі у ворота мадридського "Атлетіко" (4:0), а також захисник "РБ Лейпциг" Анхеліньо, який оформив дубль у ворота "Істанбул ББ" (2:0).

Who is your #UCL Player of the Week?



️ Morata

️ Angeliño

️ Tetê

️ Coman#UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020

Раніше Тете був названий найкращим гравцем суперматчу "Реал" – "Шахтар". Другим за оцінками аналітиків у донеччан став Манор Соломон, третім – Віктор Корнієнко.