Герой сборной Украины на Евро-2020 может переехать в чемпионат к Шевченко
Источник:areanapoli
Забивной форвард Днепра-1 Артем Довбик попал под прицел сразу целого ряда клубов Серии А. Футболист уверенно возглавляет гонку бомбардиров УПЛ.
Может перебраться в Италию
Игра 24-летнего нападающего Днепра-1 продолжает привлекать внимание еще большего количества иностранных клубов. Теперь Артемом Довбиком интересуются три клуба итальянской Серии А.
Интересно Довбик увеличил отрыв от Цыганкова в гонке бомбардиров УПЛ
Фиорентина, Наполи и Болонья хотели бы видеть на острие атаки своих команд автора победного гола в матче Швеция – Украина на Евро-2020.
Также в борьбу за футболиста готовы вступить турецкий Трабзонспор и два клуба из Бельгии – Генк и Андерлехт.
Днепр-1 готов отпустить своего главного форварда. За трансфер Довбика клубам придется заплатить 5 миллионов евро.К сведению. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,8 миллиона евро. Контракт Довбика с украинским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.
Отметим, что благодаря уверенной игре Довбика Днепр-1 занимает третье место в таблице УПЛ. Клуб Игоря Йовичевича уступает только Шахтеру и Динамо.
Футбольная карьера Довбика
- С 2015 Довбик выступал в структуре днепровского клуба. В 2016 году поиграл в Молдавии на правах аренды. Но в этом году вернулся в Украину.
- Есть в карьерном опыте нападающего выступления в чемпионате Дании. В 2020 году окончательно вернулся из аренды в Днепр-1. Последний год является одним из лидеров атаки команды.
- В сезоне-2021/2022 уже отыграл за днепрян 17 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 5 ассистов. Благодаря такой результативности возглавляет гонку бомбардиров УПЛ. Довбик благодаря голу в последнем туре в ворота Черноморца увеличил отрыв от Виктора Цыганкова. Теперь преимущество Артема над идущим вторым динамовцем составляет уже два мяча.