Може перебратись в Італію

Гра 24-річного нападника Дніпра-1 продовжує привертати увагу ще більшої кількості іноземних клубів. Тепер Артемом Довбиком цікавляться аж три клуби італійської Серії А.

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Фіорентина, Наполі та Болонья хотіли б бачити на вістрі атаки свої команд автора переможного голу у матчі Швеція – Україна на Євро-2020.

Також у боротьбу за футболіста готові вступити турецький Трабзонспор та два клуби із Бельгії – Генк та Андерлехт.

Дніпро-1 готовий відпустити свого основного форварда. За трансфер Довбика клубам прийдеться заплатити 5 мільйонів євро.

До уваги. За даними Transfermarkt, вартість футболіста становить 1,8 мільйона євро. Контракт Довбика з українським клубом розрахований до 31 грудня 2023 року.

Відзначимо, що завдяки впевненій грі Довбика Дніпро-1 посідає третє місце у таблиці УПЛ. Клуб Ігоря Йовічевіча поступається лише Шахтарю та Динамо.

Футбольна кар'єра Довбика