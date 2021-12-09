Може перебратись в Італію
Гра 24-річного нападника Дніпра-1 продовжує привертати увагу ще більшої кількості іноземних клубів. Тепер Артемом Довбиком цікавляться аж три клуби італійської Серії А.
Цікаво Довбик збільшив відрив від Циганкова у перегонах бомбардирів УПЛ
Фіорентина, Наполі та Болонья хотіли б бачити на вістрі атаки свої команд автора переможного голу у матчі Швеція – Україна на Євро-2020.
Також у боротьбу за футболіста готові вступити турецький Трабзонспор та два клуби із Бельгії – Генк та Андерлехт.
Дніпро-1 готовий відпустити свого основного форварда. За трансфер Довбика клубам прийдеться заплатити 5 мільйонів євро.
Відзначимо, що завдяки впевненій грі Довбика Дніпро-1 посідає третє місце у таблиці УПЛ. Клуб Ігоря Йовічевіча поступається лише Шахтарю та Динамо.
Футбольна кар'єра Довбика
- Із 2015 року Довбик виступав у структурі дніпровського клубу. У 2016 році пограв у Молдові на правах оренди. Але цього ж року повернувся в Україну.
- Є у кар'єрному досвіді нападника виступи у чемпіонаті Данії. У 2020 році остаточно повернувся з оренди у Дніпро-1. Останній рік є одним із лідерів атаки команди.
- У сезоні-2021/2022 вже відіграв за дніпрян 17 матчів, у яких забив 13 голів та зробив 5 асистів. Завдяки такій результативності очолює перегони бомбардирів УПЛ. Довбик завдяки голу в останньому турі у ворота Чорноморця збільшив відрив від Віктора Циганкова. Тепер перевага Артема над динамівцем, який йде другим, складає вже два м'ячі.