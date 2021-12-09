Может перебраться в Италию

Игра 24-летнего нападающего Днепра-1 продолжает привлекать внимание еще большего количества иностранных клубов. Теперь Артемом Довбиком интересуются три клуба итальянской Серии А.

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Фиорентина, Наполи и Болонья хотели бы видеть на острие атаки своих команд автора победного гола в матче Швеция – Украина на Евро-2020.

Также в борьбу за футболиста готовы вступить турецкий Трабзонспор и два клуба из Бельгии – Генк и Андерлехт.

Днепр-1 готов отпустить своего главного форварда. За трансфер Довбика клубам придется заплатить 5 миллионов евро.

К сведению. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,8 миллиона евро. Контракт Довбика с украинским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Отметим, что благодаря уверенной игре Довбика Днепр-1 занимает третье место в таблице УПЛ. Клуб Игоря Йовичевича уступает только Шахтеру и Динамо.

Футбольная карьера Довбика