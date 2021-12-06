Днепр-1 – Черноморец 3:1

Голы: Пихальонок, 20, Довбык, 64 (п), Игнатенко, 74 – Исаенко, 13

Днепр-1 к поединку подошел в статусе четвертой команды чемпионата. Подопечные Игоря Йовичевича уступали Заре, которая идет третьей, лишь одним пунктом.

Черноморец с 11 баллами находился в зоне вылета – 11 баллов и только 13 место среди 15 клубов УПЛ.

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Днепряне активнее начали поединок. Довбик немного передержал мяч в штрафной соперника, поэтому его выстрел был заблокирован защитником.

Почти сразу Черноморец попытался ответить атакой оборона хозяев разрядила ситуацию, вынеся мяч за пределы штрафной. Лучший момент упустил Назаренко, но с его ударом в угол ворот справился голкипер "моряков".

Атаковали хозяева, но нули на табло размочили гости из Одессы. На 13-й минуте Исаенко стал адресатом передачи с фланга и прицельным ударом головой прошил сетку ворот Кожокару – 0:1.

Видео гола Исаенко

Уже через семь минут хозяева сравняли цифры на табло. Волшебная левая Пихальонка. Футболист Днепра-1 пробил из-под опекуна из-за пределов штрафной и попал прямо в угол владений Кучерука – 1:1.

Пихальонок сравнял счет: видео

Очень открытый футбол показывали команды. Игроки Черноморца после быстрой атаки сигнализировали арбитру, что один из футболистов Днепра-1 сыграл рукой в собственной штрафной. Но судья Николай Балакин не стал указывать на 11 метров.

Снова Исаенко мог забивать. Он опередил своего соперника на втором этаже после подачи с углового. Но мяч разминулся со стойкой.

Много борьбы было на футбольном поле. Дубинчак проверил на бдительность голкипера Черноморца-Кучерук был на месте и легко забрал мяч в свои руки. "Моряки" ответили ударом со среднего расстояния от Ваната, но мяч пролетел мимо ворот.

На перерыв команды ушли при мировом счете 1: 1.

Характер Днепра-1

Тремя угловыми от Днепра-1 начался второй тайм. Ванат из-под защитника сумел пробить в ворота хозяев – вратарь парировал удар.

Гуцуляк упустил прекрасную возможность забить. Нападающий не смог замкнуть прострел Дубинчака, промахнувшись по мячу.

Уже через несколько секунд Днепр-1 заработал пенальти. Путря сфолил в собственной штрафной. К 11-метровой отметке подошел Довбык и вывел хозяев вперед в счете – 2:1.

Гол Довбика: видео

На 74-й минуте хозяева увеличили отрыв после ошибки в обороне Черноморца. Довбык отдал на Игнатенко, который мощным ударом в падении прошил сетку ворот одесского клуба.

Сперва судья отменил взятие ворот из-за офсайда у Довбика, но пересмотрел эпизод с помощью ВАР. После видеоповтора арбитр указал на центр поля. Днепр-1 повел в счете – 3:1. Довбык записал на свой счет не только гол, но и ассист.

Третий гол Днепра-1: видео