Герой Азовстали, освобожденный из плена России, открыл матч Динамо: трогательное видео

Сергей Шевчук пережил оккупацию Мариуполя и российский плен, но все же вернулся на Родину. Теперь же пограничник посетил матч с участием команды его брата.

В одном из матчей 29 тура УПЛ Динамо обыграло Верес со счетом 3:0. Голами отличились Эрик Рамирес, Денис Гармаш и Назарий Волошин, пишет 24 канал.

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В преддверии матча в Ровно состоялась церемония уважения Героя Украины и пограничника Сергея Шевчука. Военнослужащий принял участие в открытии поединка, а также нанес символический первый удар по мячу.

Видео открытие матча с Сергеем Шевчуком:

Кто такой Сергей Шевчук

Сергей является родным братом эксигровца сборной Украины Вячеслава Шевчука, ныне вице-президента Вереса. С начала полномасштабного вторжения России он принимал участие в обороне Мариуполя в составе приграничных сил.

Позже Шевчук давал отпор оккупантам на "Азовстали" и попал в плен и находился в оккупированной Еленовке. В конце прошлого года Сергей был уволен в рамках обмена военнопленными.

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Воина дома ждали женщина и четверо детей. Вячеслав Шевчук рассказывал, что его брат потерял около 30 килограммов в плену и пережил ужасное время.

У него были сломаны ребра, повреждены внутренние органы, были проблемы с зубами. Такое чувство, что он вернулся из концлагеря. Сергей за полгода похудел с 85 до 58 килограммов. На завтрак, обед и ужин им даже по 120 грамм каши не давали. Порции были минимальными, чтобы поддерживать только жизнь. Брату даже не оказывали первичной медицинской помощи, хотя у него были сломаны ребра. Над нашими военнопленными россияне просто издеваются. Я не знаю, как он выжил. Наверное, только благодаря своему сильному характеру, силе воли и стойкости,

– рассказывал Вячеслав.