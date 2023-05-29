В одному із матчів 29 туру УПЛ Динамо переграло Верес з рахунком 3:0. Голами відзначились Ерік Рамірес, Денис Гармаш та Назарій Волошин, пише 24 канал.

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Напередодні матчу в Рівному відбулась церемонія пошани Героя України та прикордонника Сергія Шевчука. Військовослужбовець прийняв участь у відкритті поєдинку, а також завдав символічного першого удару по м'ячу.

Відео відкриття матчу із Сергієм Шевчуком:

Хто такий Сергій Шевчук

Сергій є рідним братом ексгравця збірної України В'ячеслава Шевчука, який нині є віцепрезидентом Вереса. З початку повномасштабного вторгнення Росії він приймав участь в обороні Маріуполя у складі прикодонних сил.

Пізніше Шевчук давав відсіч окупантам на "Азовсталі" та потрапив у полон і знаходився в окупованій Оленівці. Наприкінці минулого року Сергій був звільнений в рамках обміну військовополоненими.

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На воїна вдома чекали жінка та четверо дітей. В'ячеслав Шевчук розповідав, що його брат втратив біля 30 кілограмів у полоні та пережив жахливий час.

У нього були зламані ребра, пошкоджено внутрішні органи, були проблеми із зубами. Таке відчуття, що він повернувся із концтабору. Сергій за півроку схуднув з 85-ти до 58-ми кілограмів. На сніданок, обід та вечерю їм навіть по 120 грамів каші не давали. Порції були мінімальними, щоб тільки підтримувати життя. Брату навіть не надавали первинної медичної допомоги, хоча в нього були зламані ребра. Над нашими військовополоненими росіяни просто знущаються. Я не знаю, як він вижив. Напевно, лише завдяки своєму сильному характеру, силі волі та стійкості,

– розповідав В'ячеслав.