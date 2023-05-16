Сразу два поединка УПЛ ознаменовались появлением болельщиков на трибунах. На заседании Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ официально наказал нарушителей.

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Наказание, которое клубы практически не почувствуют

Шахтер получил штраф в размере 15 тысяч гривен за присутствие болельщиков на домашнем матче против Миная.

Вторым таким нарушителем стал народный клуб Верес. Ровенчане впустили фанатов на домашнюю игру против Колоса из Ковалевки. Отметим, что это уже далеко не первое подобное нарушение со стороны Ровенского клуба. Теперь команде из Ровно придется заплатить штраф в 20 тысяч гривен.

Напомним, что украинским болельщикам запретили посещать футбольные поединки во время военного положения в Украине.