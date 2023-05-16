Сразу два поединка УПЛ ознаменовались появлением болельщиков на трибунах. На заседании Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ официально наказал нарушителей. К теме Главный бомбардир Динамо получил наказание от УАФ за сексизм в сторону женщин-судей Наказание, которое клубы практически не почувствуют Шахтер получил штраф в размере 15 тысяч гривен за присутствие болельщиков на домашнем матче против Миная. Вторым таким нарушителем стал народный клуб Верес. Ровенчане впустили фанатов на домашнюю игру против Колоса из Ковалевки. Отметим, что это уже далеко не первое подобное нарушение со стороны Ровенского клуба. Теперь команде из Ровно придется заплатить штраф в 20 тысяч гривен. Напомним, что украинским болельщикам запретили посещать футбольные поединки во время военного положения в Украине. На время действия военного положения средства, полученные УАФ как обязательные денежные взносы клубов по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов УАФ, перечисляются на платформу UNITED 24, инициатором которой стал сам Владимир Зеленский. Обратите внимание! Шахтер сражается за чемпионство УПЛ. "Горняки" после 26 туров с 63 очками лидирует в турнирной таблице. Вереск с 27 пунктами занимает 10-ю позицию. Отметим, что на этом же заседании было определено наказание для нападающего киевского Динамо Владислава Ваната. Футболист после игры против Ингульца (0:2) высказался сексистскими заявлениями в сторону женщин-арбитров. Теперь киевляне могут потерять своего главного форварда до конца сезона-2022/2023, если не попытаюсь оспорить решение КДК УАФ. К слову, в конце февраля 2023 года шла речь о возможно возвращение украинских болельщиков на трибуны. По словам президента УАФ Андрея Павелко, ассоциация ведет переговоры с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями о возможном допуске фанатов на трибуны по ограниченным условиям.