Динамо – Верес 3:0

Голы: Рамирес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3.

В чемпионате Украины подошел к завершению 29 тур УПЛ. Центральные матчи были отыграны в воскресенье, в то время как на понедельник вынесли матч с участием Динамо, пишет 24 канал.

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Киевская команда уехала в гости к одному из аутсайдеров турнира ровенского Вереса. Для киевлян сезон уже, по сути, завершен, ведь им гарантировано четвертое место и путевка в Лигу конференций. А вот у подопечных Вирты есть все шансы попасть в переходные матчи.

Для того чтобы избежать игр с ЛНЗ или Металлургом, "красно-черным" нужно было брать баллы с Динамо или же рассчитывать на победу в последнем туре. С первой задачей Вереск не справился.

Гол-красавец решил судьбу матча

Киевляне банально преобладали в классе, хотя и давали номинальным гостям создавать одиночные выпады. Свой гол Динамо забило в начале второго тайма благодаря красивой комбинации между Караваевым и Рамиресом.

Александр удачно принял и обработал мяч после дальнего заброса и техническим пасом вывел Эрика на ударную позицию. Тот же качнул защитника и вратаря и закатил сферу в пустые ворота. Для венесуэльца это второй гол за киевлян после возвращения зимой.

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Вереск смог создать несколько моментов у ворот Бущана и даже заработал пенальти. Впрочем, Шестаков подвел свою команду, ведь его удар уверенно забрал кипер киевлян.

Сразу после этого "бело-синие" удвоили счет. Защитники Вереса впустили в собственной площадке Гармаша, замкнувшего прострел Дубинчака.

Пан или пропал для Вереса

Добил ровенцев Волошин, доведший счет до разгромного. Этот мяч динамовцам подарил защиту Вереса, которая позволила Караваеву точно прострелить на Назара. Таким образом, Шовковский отметил шестую победу во главе Динамо в семи матчах.

Вереск же остается 14-ым. Для того чтобы избежать переходных матчей, "красно-черным" нужно обыгрывать Ингулец в последнем туре и ожидать, что свой матч проиграет либо Движение, либо Металлист 1925. Львовяне будут играть с Александрией, тогда как харьковчане – с Динамо.