31 декабря 2022 года 140 украинских военнослужащих вернулись к своим родным из российского плена. Среди них был брат эк-игрока донецкого Шахтера Вячеслава Шевчука.

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Подполковник Госпогранслужбы Сергей Шевчук был среди героев обороны Мариуполя. Вместе с батальоном пограничников он защищал украинский приморский город от российских захватчиков. Он одним из последних сдался в плен, где находился более полугода.

Шевчук: Брат выжил только благодаря своему сильному характеру

Об условиях содержания украинских пленников рассказал на примере своего брата Вячеслав Шевчук. Сначала Сергей находился в Еленовке, которую россияне подвергли обстрелу, а затем перевели в Волгоградскую область.

"Сергей в плену похудел на 30 килограммов, в течение полугода у него были сломаны ребра, повреждены внутренние органы, были проблемы с зубами. Такое ощущение, что он вернулся из концлагеря.

Сергей за полгода похудел с 85 до 58 килограммов. На завтрак, обед и ужин им даже по 120 грамм каши не давали. Порции были минимальными, чтобы поддерживать жизнь.

Брату даже не оказывали первичной медицинской помощи, хотя у него были сломаны ребра. Над нашими военнопленными россияне просто издеваются. Я не знаю, как он выжил. Наверное, только благодаря своему сильному характеру, силе воли и стойкости", – рассказал бывший игрок сборной Украины.

По словам Вячеслава Шевчука, сейчас его брат находится в госпитале, где проходит курс лечения и восстановления.

Кого еще освободили из плена 31 декабря

82 бойца Вооруженных сил Украины

22 нацгвардейца

15 воинов по территориальной обороне

11 представителей Военно-морских сил

10 военнослужащих Государственной пограничной службы

Всего с начала полномасштабного вторжения из российского плена освободили 1596 украинцев, из которых – 187 женщин.