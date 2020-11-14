14 ноября сборная Германии по футболу в Лейпциге будет принимать Украину в матче Лиги наций.

Матч Германия – Украина стартует в 21: 45 по киевскому времени. Команды объявили стартовые составы на поединок, пишет 24 канал.

Смотрите также Германия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Германия – Украина: стартовые составы

Германия: Нойер – Кох, Зюле, Рюдигер – Гинтер, Горетцка, Гюндоган, Макс – Гнабри, Вернер, Сане.

Запасные: Лена, Трапп, Хенрикс, Удохай, Та, Штарк, Нойхаус, Амири, Брандт, Дауд, Вальдшмидт.

Украина: Пятов – Конопля, Забарный, Матвиенко, Соболь – Малиновский, Степаненко, Зинченко – Марлос, Яремчук, Зубков.

Запасные: Паньков, Лунин, Кривцов, Чеберко, Харатин, Макаренко, Мораес, Бондарь, Михайличенко.

Вспышка коронавируса в сборной Украины

В сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Перед матчем против Германии в команде пять положительных результатов на COVID-19, пишет 24 канал.

В частности, коронавирус обнаружили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука, а также менеджера сборной Вадима Комардина.