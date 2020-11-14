14 листопада збірна Німеччини з футболу у Лейпцизі прийматиме Україну в матчі Ліги націй.

Матч Німеччина – Україна стартує о 21:45 за київським часом. Команди оголосили стартові склади на поєдинок, пише 24 канал.

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Німеччина – Україна: стартові склади

Німеччина: Нойєр – Кох, Зюле, Рюдігер – Гінтер, Горетцка, Гюндоган, Макс – Гнабрі, Вернер, Сане.

Запасні: Лєно, Трапп, Хенрікс, Удохай, Та, Штарк, Нойхаус, Амірі, Брандт, Дауд, Вальдшмідт.

Україна: Пятов – Конопля, Забарний, Матвієнко, Соболь – Маліновський, Степаненко, Зінченко – Марлос, Яремчук, Зубков.

Запасні: Паньків, Лунін, Кривцов, Чеберко, Харатін, Макаренко, Мораєс, Бондар, Михайліченко.

Спалах коронавірусу в збірній України

У збірній України виявили спалах коронавірусу. Перед матчем проти Німеччини в команді п'ять позитивних результатів на COVID-19, пише 24 канал.

Зокрема, коронавірус виявили у футболістів: Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка і Сергія Сидорчука, а також менеджера збірної Вадима Комардіна.