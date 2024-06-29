Бундестим рвется к титулу: онлайн-трансляция матча Германия – Дания на Евро-2024

Сборные Германии и Дании сыграют на чемпионате Европы 29 июня 2024 года. Трансляцию игры в Дортмунде можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В субботу, 29 июня, на Евро-2024 состоятся две встречи в рамках 1/8 финала. На вечер вынесена игра с участием команды-хозяйки Германии против Дании, пишет 24 Канал.

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Ударный старт немцев

Бундестим ярко начал групповую стадию. Германия не оставила ни шанса Шотландии (5:1), а также уверенно переиграла Венгрию (2:0). А вот в последнем туре у подопечных Нагельсманна возникли проблемы.

Немцы долгое время проигрывали Швейцарии, но спасительный гол Фюллькруга в компенсированное время спас для команды ничью и первое место в группе. Теперь же на Бундестим ждет "крепкий орешек" из Скандинавии.

Дания не особо впечатлила на групповой стадии, но и не разочаровала. Подопечные Хьюлманда добыли три ничьи (против Словении, Англии и Сербии) и заняли второе место в квартете.

В целом же датчане являются явным аутсайдером пары, хотя проблемы Германии в обороне могут сыграть им на руку. Из-за перебора карточек матч пропустит Та, а Рюдигер под вопросом из-за травмы.

Поэтому можно ожидать экспериментальную пару центрбеков Шлоттербек – Антон. У Дании же лишь одна потеря, хавбек Хьюлманд пропустит игру из-за дисквалификации.

Ориентировочные составы:

: Нойер – Киммих, Антон, Шлоттербек, Миттельштедт – Андрих, Кроос – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Гаверц.: Шмейхель – Меле, Андерсен, Кристенсен, Вестергор, Кристиансен – Норгард, Гейбьерг – Эриксен – Хойлунд, Винд.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Германия – Дания пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Дания. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.