Из-за военной агрессии России против Украины донецкий Шахтер покинули практически все легионеры. Правило ФИФА, позволяющее зарубежным игрокам разрывать контракты в одностороннем порядке, существенно ударило по бюджету клуба.
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Очередным легионером, покинувшим "горняков" стал Маркиньос Сиприано. 24-летний защитник пополнил состав клуба бразильской Серии Б Аваи. Контракт универсального футболиста рассчитан до 30 ноября 2023 года.
По информации портала Transfermarkt, Сиприано перешел в Авайи на правах свободного агента. Новый клуб экс-грока Шахтера представляет второй по силе дивизион Бразилии. Первенство стартует 15 апреля.
Карьера Маркиньоса Сиприано
- Напомним, что Маркиньос Сиприано стал игроком Шахтера летом 2018 года. Украинский клуб заплатил Сан-Паулу 1 миллион евро за молодого футболиста.
- В составе "горняков" Сиприано сыграл 26 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Он дважды становился чемпионом Украины в сезонах 2018/19 и 2019/20.
- На правах аренды также играл за швейцарский Сьон и бразильский Крузейро.
- Портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.