Несмотря на провал на Евро: звезда Шахтера попал в символическую сборную самых дорогих игроков мира

Портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную мира из самых дорогих игроков возрастом до 21 года, которые не выступают в топ-5 чемпионатов Европы. Среди них нашлось место украинскому полузащитнику Георгию Судакову.

Сейчас трансферная стоимость Георгия Судакова по версии Transfermarkt составляет 35 миллионов евро. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы оказаться среди 11 самых дорогих молодых игроков.

Читайте также Космические деньги: инсайдер рассекретил сумму, за которую Шахтер продаст Судакова в топ-клуб Европы

Судаков в компании будущей звезды Реала

Интересно, что самым дорогим молодым игроком мира является форвард бразильского Палмейраса Эндрик. Трансферная стоимость 17-летнего вундеркинда составляет 60 миллионов евро. 21 июля 2024 года, когда Эндрику исполнится 18 лет, форвард присоединится к мадридскому Реалу.

Также среди одиннадцати самых дорогих игроков мира U-21 есть два одноклубника Анатолия Трубина из лиссабонской Бенфики: Жоау Невес (55 млн) и Антонио Силва (45 млн).

Символическая сборная молодых игроков / фото Transfermarkt

Судаков на Евро-2024