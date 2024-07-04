Наразі трансферна вартість Георгія Судакова за версією Transfermarkt становить 35 мільйонів євро. Цього виявилося цілком достатньо, щоб опинитися серед 11 найдорожчих молодих гравців.

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Судаков у компанії майбутньої зірки Реалу

Цікаво, що найдорожчим молодим гравцем світу є форвард бразильського Палмейраса Ендрік. Трансферна вартість 17-річного вундеркінда становить 60 мільйонів євро. 21 липня 2024 року, коли Ендріку виповниться 18 років, форвард приєднається до мадридського Реала.

Також серед одинадцяти найдорожчих гравців світу U-21 є два одноклубники Анатолія Трубіна з лісабонської Бенфіки: Жоау Невес (55 млн) та Антоніо Сілва (45 млн).

Символічна збірна молодих гравців / фото Transfermarkt

Судаков на Євро-2024