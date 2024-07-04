Сейчас трансферная стоимость Георгия Судакова по версии Transfermarkt составляет 35 миллионов евро. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы оказаться среди 11 самых дорогих молодых игроков.

Читайте также Космические деньги: инсайдер рассекретил сумму, за которую Шахтер продаст Судакова в топ-клуб Европы

Судаков в компании будущей звезды Реала

Интересно, что самым дорогим молодым игроком мира является форвард бразильского Палмейраса Эндрик. Трансферная стоимость 17-летнего вундеркинда составляет 60 миллионов евро. 21 июля 2024 года, когда Эндрику исполнится 18 лет, форвард присоединится к мадридскому Реалу.

Также среди одиннадцати самых дорогих игроков мира U-21 есть два одноклубника Анатолия Трубина из лиссабонской Бенфики: Жоау Невес (55 млн) и Антонио Силва (45 млн).

Символическая сборная молодых игроков / фото Transfermarkt

Судаков на Евро-2024