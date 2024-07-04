Сейчас трансферная стоимость Георгия Судакова по версии Transfermarkt составляет 35 миллионов евро. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы оказаться среди 11 самых дорогих молодых игроков.
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Судаков в компании будущей звезды Реала
Интересно, что самым дорогим молодым игроком мира является форвард бразильского Палмейраса Эндрик. Трансферная стоимость 17-летнего вундеркинда составляет 60 миллионов евро. 21 июля 2024 года, когда Эндрику исполнится 18 лет, форвард присоединится к мадридскому Реалу.
Также среди одиннадцати самых дорогих игроков мира U-21 есть два одноклубника Анатолия Трубина из лиссабонской Бенфики: Жоау Невес (55 млн) и Антонио Силва (45 млн).
Символическая сборная молодых игроков / фото Transfermarkt
Судаков на Евро-2024
- Напомним, что Георгий Судаков в составе сборной Украины принимал участие в чемпионате Европы-2024. На финальном турнире хавбек отыграл три поединка в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.
- Перед стартом Евро-2024 Судаков заявил, что готов попробовать свои силы в топ-чемпионате. Заинтересованность в талантливом хавбеке проявляют Манчестер Сити, Арсенал, Ливерпуль, Милан, Ювентус и Наполи.