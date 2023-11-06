Хави на заметку: Судаков сделал амбициозное заявление перед игрой против Барселоны в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер прибыл в Гамбург, чтобы провести последние приготовления к номинально "домашнему" поединку Лиги чемпионов против Барселоны. Вместе с командой в Германию прибыл один из лидеров Георгий Судаков.

21-летний полузащитник попытается снова огорчить голкипера Барселоны, как это было в предыдущем матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. В том поединке Георгий Судаков стал автором единственного гола в составе Шахтера, а сама встреча закончилась победой "блаугранас" 2:1.

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Судаков: Мне было безразлично, что я забил в ворота каталонцев, хотя это был важный гол

В преддверии номинально "домашнего" поединка "горняков" футболист прокомментировал противостояние с Барселоной и рассказал об амбициозных планах на свое футбольное будущее.

Георгий заверил, что все его мысли сконцентрированы исключительно на выступлениях за Шахтер, с которым хочет достичь больших результатов. Однако признался, что переход в топ-5 сильнейших европейских лиг был шагом вперед для его карьеры.

Судаков вспомнил свой дебютный гол на уровне Лиги чемпионов в ворота "Блаугранас" и сделал интересное признание.

В момент забитого мяча Барселоне я ни о чем не думал. Мне было безразлично, что я забил в ворота каталонцев, хотя это был важный гол. В тот момент у меня было только одно желание: сравнять счет. Хотел бы я забивать голы в футболке Барсы? Почему бы и нет? Всё возможно. Команда Хави? Безусловно, странно видеть таких молодых игроков, играющих на таком уровне. Не только с точки зрения мастерства и техники, но и с психологической точки зрения игры по Барселоне, особенно в возрасте 16 лет,

– сказал полузащитник "кротов".

10 Шахтера заверил, что в команде понимают силу испанского соперника и то, насколько сложно будет в предстоящей игре Лиги чемпионов. Судаков заверил, что он и его партнеры по команде отдадут все силы на футбольном поле, чтобы победить.

Отметим, что в СМИ фигурирует сразу несколько клубов, которые присматриваются Судакову. Среди них Ювентус, Арсенал, Бенфика и несколько клубов АПЛ.

Матч Лиги чемпионов Шахтер – Барселона начнется 7 ноября в 19:45. Каталонцы подходят к этой встрече в статусе лидера группы "Н", набрав максимальные 9 баллов. У "горняков" 3 очка и третье место.

Это будет второй матч "горняков" в еврокубках под руководством Марино Пушича. А вот для Судакова встреча против Барселоны станет 13-й в текущем сезоне-2023/2024. За 12 поединков Георгий забил 3 гола и отдал один ассист.

К слову, донецкий Шахтер да каталонская Барселона уже обнародовали заявки на лобовую встречу.