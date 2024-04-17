"Я на это не реагирую": Судаков прокомментировал слухи о переходе в АПЛ
Источник:CaughtOffside
Георгием Судаковым интересуются несколько европейских грандов. На него охотятся, как ведущие клубы АПЛ, так и команды из Италии.
Согласно слухам, одним из клубов, которые хотят подписать лидера Шахтера, является Арсенал. Георгий Судаков прокомментировал слухи об интересе лондонского клуба.
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Судаков о возможном переходе в Арсенал
21-летний полузащитник отметил, что пока не слишком реагирует на слухи, ведь хочет сосредоточиться на выступлениях за "горняков".
Это, конечно, приятно, но я, честно говоря, не слишком на это реагирую. Я хочу как можно больше сосредоточиться на своем футболе, своем развитии и своей команде. Сейчас я игрок Шахтера и имею большие амбиции,
– рассказал Судаков.
Также он добавил, что летом состоятся чемпионат Европы и Олимпийские игры, поэтому сейчас он хочет думать о них.
Сам Арсенал не осуществляет конкретных действий в отношении украинца.Напомним. Не так давно Судаков подписал новый контракт с Шахтером, где "горняки" прописали полузащитнику 150 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает украинского полузащитника в 25 миллионов евро.
Сейчас Судаков является одним из ключевых игроков Шахтера. "Горняки" претендуют на Кубок Украины и чемпионство УПЛ. Всего в сезоне-2023/2024 Георгий Судаков провел за Шахтер в УПЛ 17 матчей, где он забил 3 гола и отметился одной голевой передачей. Также по одному мячу Судаков забил в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Кто еще интересуется Георгием Судаковым
- Согласно слухам, на Судакова, кроме Арсенала претендуют еще Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Вест Хэм Юнайтед и Астон Вилла.
- Также есть информация, что украинцем заинтересованы ведущие команды Ла Лиги – Барселона и Атлетико Мадрид.
- Сам Георгий Судаков рассказал об интересе несколькими итальянскими клубами.
- В частности появились слухи, что за полузащитником следят Бавария, Байер и ПСЖ.
- Также Бенфика готова предложить Шахтеру трансфер Судакова.