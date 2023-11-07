Шахтер победил Барселону благодаря единственному голу в матче, который удалось забить в первом тайме. Его автором стал Даниил Сикан после результативной передачи Георгия Гочолеишвили.

Как это было Сикан шокирует Барселону: нападающий Шахтера забил свой третий гол в Лиге чемпионов

После матча на сайте УЕФА назвали лучшего игрока матча. Им стал полузащитник "горняков" Георгий Судаков.

"Это очень приятно. Вся команда, в том числе и я, много работали для этого. Я также хотел бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку сегодня", – отреагировал на это признание Судаков.

Победа над Барселоной позволила Шахтеру сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. За четыре матча команда набрала шесть очков.