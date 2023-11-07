Шахтар переміг Барселону завдяки єдиному голу в матчі, який вдалося забити в першому таймі. Його автором став Данило Сікан після результативної передачі Георгія Гочолеішвілі.

Як це було Сікан шокує Барселону: нападник Шахтаря забив свій третій гол в Лізі чемпіонів – відео

Після матчу на сайті УЄФА назвали найкращого гравця матчу. Ним став півзахисник "гірників" Георгій Судаков.

"Це дуже приємно. Вся команда, в тому числі і я, багато працювали для цього. Я також хотів би подякувати всім уболівальникам за підтримку сьогодні", – відреагував на це визнання Судаков.

Перемога над Барселоною дозволила Шахтарю зберегти шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. За чотири матчі команда набрала шість очок.