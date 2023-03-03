Сборная Украины потеряла вратаря перед важным матчем с Англией

Сборная Украины по футболу не сможет рассчитывать на голкипера Георгия Бущана в матче против Англии в Лондоне 26 марта.

Георгий Бущан восстанавливается после операции по удалению межпозвонковой грыжи. Хотя возобновление идет по плану, но футболист не успеет набрать форму, чтобы сыграть в матче против сборной Англии 26 марта в Лондоне.

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В начале февраля стало известно, что Георгий Бущан перенесет вынужденное хирургическое вмешательство по удалению межпозвонковой грыжи. Уже тогда в киевском Динамо сообщили, что прогнозируемый срок восстановления после такой операции – от 4 до 6 недель.

Таким образом, Бущан пропустил всю подготовку клуба во время сборов в Турции в начале 2023 года. Первые спарринги команды он пропустил из-за воспаления ахиллова сухожилия.

Кроме того, по информации ТаТоТаке, у Бущана нет британской визы. Когда документы "динамовцев" подавались на оформление виз, вратарь отправлялся на операцию в Мюнхен.

Это не в первый раз, когда Бущан пропускает матчи сборной Украины. Именно он являлся основным вратарем в матчах плей-офф квалификации на ЧМ-2022 в июне. Но уже в матчах Лиги наций в июне 2022 года в воротах стояли Лунин, Пятов и Ризнык.

Матчи сборной Украины в сентябре 2022 года Бущан пропустил из-за травмы, которую получил в матче против Фенербахче в Лиге Европы 8 сентября. У игрока диагностировали повреждение ранее сшитого мениска. Тогда клубный медперсонал давал прогноз, что срок восстановления голкипера после операции составит не менее одного месяца. Но вернулся на поле Бущан 3 ноября – в игре против того же Фенербахче.

Кто может заменить Бущана в сборной Украины

В Украине немало вратарей, которые могут сыграть в матче против Англии в отборе на Евро-2024. Это Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Андрей Пятов или Дмитрий Ризнык. Трое последних – игроки Шахтера.

Но неизвестно, кого именно вызовет на сбор тренерский штаб. Ведь будет управлять командой Руслан Ротань, который также тренер молодежной сборной Украины и футбольного клуба Александрия.

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Ведь Трубин также является вратарем и молодежной сборной Украины, с которой получил право выступить на чемпионате Европы в 2023 году. И в марте "молодежка" проведет товарищеский матч против сверстников из Дании. Эта игра состоится 24 марта – за два дня до матча национальной сборной Украины против Англии.