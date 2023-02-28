Украинская ассоциация футбола определилась с новым главным тренером. Исполняющим обязанности назначен Руслан Ротань, который возглавляет еще и молодежную сборную, а также Александрию.

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Именно он поведет нашу команду на первый матч отбора Евро-2024 против Англии. После назначения Руслан Петрович дал интервью ютуб-каналу УАФ, прокомментировав важность такого вызова.

Для меня великая честь и гордость, что мне доверили национальную сборную страны. Прежде всего, хочу сказать: за то, что я сейчас являюсь исполняющим обязанности на игру с Англией, нужно благодарить наших воинов. Кому тяжело – так это им. Нам же не следует бояться ответственности за этот матч, потому что нашим воинам гораздо тяжелее передовой. Должны подойти к игре очень ответственно. С самого начала моей карьеры как игрока в сборной я всегда с большим удовольствием приобщался к ее рядам. Поэтому сейчас для меня это честь. Моя задача – помочь национальной команде, и я готов приложить для этого все усилия. Именно поэтому я и принял предложение стать исполняющим обязанности главного тренера,

– заявил Ротань.

Также наставник высказался и о будущем сопернике – сборной Англии, против которой украинцы сыграют 26 марта в Лондоне на "Уэмбли". Руслан Петрович считает "трех львов" одной из сильнейших команд мира.

На сегодня это одна из лучших сборных планеты. Чемпионат мира показал, что он правильно развивается. Это достаточно сильная прогрессирующая команда, а по качеству игры, пожалуй, входит в пятерку лучших. Но матч его нужно воспринимать просто как вызов. Англия – такая же команда, за победу над которой дают три очка. Не существует в мире непобедимых команд. Мы все должны понимать, что против этого соперника также можно играть и добиваться результата. Мы будем рассчитывать на качественный футбол,

– признался тренер.

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В ассоциации объявили, что 41-летний специалист будет исполнять обязанности тренера до подписания контракта с Сергеем Ребровым. Сам Ротань признался, что легенда "Динамо" участвовала в его назначении.

С нашей беседы с президентом УАФ Андреем Павелко, а впоследствии – с Сергеем Ребровым и капитаном команды Андреем Ярмоленко все и началось. Именно так мы и согласовали мое участие. Так что я буду на связи с Сергеем Ребровым и перед объявлением списка вызванных обязательно пройдемся по именам. Где-то к 5-6 марта мы будем узнавать всех футболистов, которые будут вызваны на сбор и войдут в резервный список. Мы пообщаемся с будущим главным тренером и, думаю, придем к выводу этих чисел,

– сообщил Руслан Петрович.

Отметим, что во время карьеры игрока Ротань наиграл 100 матчей за сборную Украины, забив 8 голов. Вместе с "сине-желтыми" хавбек ездил на ЧМ-2006, а также чемпионаты Европы 2012 и 2016 годов.