Георгій Бущан відновлюється після операції з видалення міжхребцевої грижі. Хоча відновлення йде за планом, але футболіст не встигне набрати форму, щоб зіграти у матчі проти збірної Англії 26 березня в Лондоні.

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На початку лютого стало відомо, що Георгій Бущан перенесе вимушене хірургічне втручання з видалення міжхребцевої грижі. Вже тоді в київському Динамо повідомили, що прогнозований термін відновлення після такої операції – від 4 до 6 тижнів.

Таким чином Бущан пропустив всю підготовку клубу під час зборів в Туреччині на початку 2023 року. Перші спаринги команди він пропустив через запалення ахіллового сухожилля.

Крім того, за інформацією ТаТоТаке, Бущан не має британської візи. Коли документи "динамівців" подавалися на оформлення віз, воротар вирушав на операцію до Мюнхена.

Це не вперше, коли Бущан пропускає матчі збірної України. Саме він був основним воротарем у матчах плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 у червні. Але вже у матчах Ліги націй в червні 2022 року у воротах стояли Лунін, Пятов та Різник.

Натомість матчі збірної України у вересні 2022 року Бущан пропустив через травму, яку отримав у матчі проти Фенербахче в Лізі Європи 8 вересня. У гравця діагностували пошкодження заднього рогу раніше зшитого меніска. Тоді клубний медперсонал давав прогноз, що термін відновлення голкіпера після операції складе щонайменше один місяць. Та повернувся на поле Бущан аж 3 листопада – у грі проти того ж таки Фенербахче.

Хто може замінити Бущана в збірній України

В Україні є чимало воротарів, які можуть зіграти у матчі проти Англії у відборі на Євро-2024. Це Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Андрій Пятов чи Дмитро Різник. Троє останніх – гравці Шахтаря.

Але невідомо, кого саме викличе на збір тренерський штаб. Адже керуватиме командою Руслан Ротань, який також є тренером молодіжної збірної України та футбольного клубу Олександрія.

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Адже Трубін також є воротарем і молодіжної збірної України, з якою здобув право виступити на чемпіонаті Європи у 2023 році. І в березні "молодіжка" проведе товариський матч проти однолітків з Данії. Ця гра відбудеться 24 березня, за два дні до матчу національної збірної України проти Англії.