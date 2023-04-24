Бущан мог феериты в АПЛ: кто интересовался динамовцем из "Туманного Альбиона"

Георгий Бущан переживает не самые лучшие времена своей карьеры. из-за травм и операций. Однако игра опытного голкипера привлекла внимание топовых клубов Европы.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, 29-летним вратарем Динамо и сборной Украины интересовался сам Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" рассматривали Георгия Бущана как второго голкипера после испанца Давида де Хеа.

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Солидный интерес из Англии

Однако люди, по которым последнее слово, не приняли решения в пользу украинского футболиста. В "ТаТоТаке" подчеркнули, что кандидатуру Бущана рассматривали и обсуждали почти во всех топовых лигах и многих клубах Европы.

Моя аналитика такова. Бущан довольно поздно раскрылся, у него было два-три крутых сезона. Пока ему уже 29, его преследуют травмы – подряд две операции. Проблемы очевидны. Думаю, у Шаблия с Бущаном будут проблемы. Игрок в непонятном состоянии, после операции, возраст такой,

– добавили в "ТаТоТаке".

Журналист заявил, что Динамо и его президент Игорь Суркис хочет продать Бущана. Но после травм это будет сделать не так легко. По его мнению, Бущан не будет переходить в клуб, где будет получать меньшую зарплату, чем получает в Киеве. В столичном гранде Георгий получает около миллиона.

Да и киевляне не отпустят своего первого номера меньше, чем более 5 миллионов.

К слову, Динамо после 22-х сыгранных матчей занимает 4-е место в УПЛ, имея в своем активе 41 очко. В крайнем поединке киевляне вырвали ничью у Шахтера 1:1 благодаря классному голу со штрафного от Александра Андриевского.

Как Бущан выступает за Динамо