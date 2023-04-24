За інформацією журналіста Михайла Співаковського, 29-річним воротарем Динамо та збірної України цікавився сам Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" розглядали Георгія Бущана як другого голкіпера після іспанця Давіда де Хеа.
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Солідний інтерес із Англії
Однак люди, за якими є останнє слово, не ухвалили рішення на користь українського футболіста. У "ТаТоТаке" наголосили, що кандидатуру Бущана розглядали та обговорювали майже в усіх топових лігах та багатьох клубах Європи.
Моя аналітика є такою. Бущан досить пізно розкрився, у нього було два-три круті сезони. Наразі йому вже 29, його переслідують травми – поспіль дві операції. Проблеми очевидні. Думаю, у Шаблія з Бущаном будуть проблеми. Гравець у незрозумілому стані, після операції, вік такий,
– додали у "ТаТоТаке".
Журналіст заявив, що Динамо та його президент Ігор Суркіс хоче продати Бущана. Але після травми це буде зробити не так легко. На його думку, Бущан не буде переходити у клуб, де буде отримувати меншу зарплату, аніж отримує у Києві. У столичному гранді Георгій отримує близько мільйона.
Та й кияни не відпустять свого першого номера менше, як за понад 5 мільйонів.
До слова, Динамо після 22-х зіграних матчів посідає 4-те місце в УПЛ, маючи у своєму активі 41 очко. У крайньому поєдинку кияни вирвали нічию у Шахтаря 1:1 завдяки класному голу зі штрафного від Олександра Андрієвського.
Як Бущан виступає за Динамо
- Ще у 2009-му році розпочав свої виступи у структурі київського клубу. Однак доєднався до головної команди киян лише у 2017-му році.
- З кожним роком завойовував місце в "основі" Динамо.
- У поточному сезоні до травми встиг провести 13 матчів, у яких пропустив 17 голів та 5 разів залишив свої ворота "на замку".
- Востаннє виходив на поле 30 листопада 2022 року у матчі проти Металіста, у якому зіграв на нуль 3:0.
- Загалом у футболці "біло-синіх" Бущан провів вже 117 поєдинків (106 пропущених голів та 50 "сухих" матчів).
- Має контракт із київським клубом до кінця червня 2026 року.
- За даними Transfermarkt, вартість Георгія складає 10 мільйонів євро.